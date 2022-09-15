اكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله ابراهيم رئيسي إن إيران لا تقبل أو تعترف بالعقوبات المفروضة على روسيا بأي شكل من الأشكال وستعمل على تطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية معها.

جاء ذلك خلال تصريح للرئيس رئيسي في لقائه اليوم الخميس نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماع القمة لمنظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في مدينة سمرقند باوزبكستان.

وفي هذا الاجتماع شكر رئيسي روسيا على دعمها لعضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون ، وقال: علاقاتنا ليست عادية بل استراتيجية بطبيعتها. إرادة إيران هي تطوير العلاقات الاستراتيجية مع روسيا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والجوية والفضائية.

وفي إشارة إلى لقاء فلاديمير بوتين مع قائد الثورة الإسلامية ، قال آية الله رئيسي: في هذا الاجتماع طرح قائد الثورة النقاط والمحاور الاستراتيجية التي سنسعى إلى تحقيقها.

كما شكر روسيا على دعمها إيران لتصبح عضوا في الاتحاد الأوراسي ومجموعة بريكس ، وقال: إن تعاوننا في منظمة شنغهاي للتعاون وعلاقة الجمهورية الإسلامية مع أعضاء هذه المنظمة يمكن أن يسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية لإيران والمنطقة.

وأكد رئيسي أنه مع متابعات اللجنة المشتركة للبلدين ، سيتم تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات بين البلدين على وجه السرعة.

وفي إشارة إلى العقوبات الأميركية على إيران، قال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن أميركا تعتقد أن أي دولة تفرض عليها عقوبات ستوقف تنميتها ، وفهمها وتصورها في هذا الأمر خاطئ. فرضت أميركا عقوبات على إيران لسنوات عديدة ، لكن الشعب الايراني العظيم اعتبر العقوبات والتهديدات فرصة للنمو والتقدم.

واكد رئيسي قائلا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقبل العقوبات على روسيا بأي شكل من الأشكال ولا نعترف بهذه العقوبات وسنعمل على تطوير وتعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع روسيا. ان التواصل بين الدول التي فرضت عليها اميركا عقوبات مع بعضها البعض يمكن ان يؤدي إلى حل الكثير من المشكلات وجعلها (هذه الدول) أقوى يومًا بعد يوم.

وفي إشارة إلى المفاوضات النووية، قال: إن حسن نية إيران بات واضحًا للجميع اليوم ، أننا لم نغادر طاولة المفاوضات ، لكن خرق أميركا للوعود وعدم وفاء الأوروبيين بالتزاماتهم أصبح واضحًا للكثيرين. يتفاوضون من جهة ، ويهددون من جهة أخرى ؛ من الذي يتفاوض في خضم المفاوضات مع التهديدات بمجلس الحكام والمحافل الأخرى؟ هذا ليس شرط حسن النية.

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