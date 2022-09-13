بدأ الاجتماع الإقليمي الثالث للاتحاد البرلماني الدولي في إسلام أباد، ويستمر لمدة يومين بحضور وفود من دول آسيا والمحيط الهادئ من بينهم وفد المجلس الشوری الإسلامي الايراني.

وعقد صباح اليوم الثلاثاء، المؤتمر الإقليمي الثالث للاتحاد البرلماني الدولي في إسلام أباد تحت عنوان تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحضور رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف"، ورئيس البرلمان ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي وممثلون من دول آسيا والمحيط الهادئ وإيران.

ويستمر الاجتماع لمدة يومين ويهدف إلى رفع الوعي بظاهرة التغير المناخي والدمار الناجم عن الفيضانات وتسليط الضوء على محنة ضحايا الفيضانات في باكستان.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الباكستاني ورئيس البرلمان ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي كلمة في الجلسة الافتتاحية.

ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، مناقشة أزمة المناخ والتهديدات التي يواجهها المجتمع العالمي، بما في ذلك دول آسيا والمحيط الهادئ ، بسبب تغير المناخ، وتعزيز دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية، وتطبيق آليات برلمانية وحكومية فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، والاهتمام بنظام صحة المجتمع .

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