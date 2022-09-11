قال المدير العام لمنظمة شنغهاي للتعاون "جانغ مينغ"، ان قادة الدول الاعضاء سيوقعون خلال اجتماع القمة الذي سينعقد الاسبوع الجاري في مدينة سمرقند الاوزبكية، على المذكرات المتعلقة بالتزام الجانب الايراني من اجل الانضمام الى المنظمة رسميا.

واكد "مينغ" في تصريح لوكالة "إيتار تاس" الروسیة اليوم الاحد، بانه "يتعين على ايران ان تشرع ايضا، في تنفيذ التعهدات الموكلة اليها، لكي تحصل على كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون".

ولفت هذا المسؤول الدولي، بان قرار ضم ايران الى هذه المنظمة، كان قد اتخذ خلال اجتماع القمة للعام 2021 بمدينة دوشنبة الطاجيكية، ومن ثم دخلت الاجراءات اللازمة حيّز التنفيذ لهذا الغرض.

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