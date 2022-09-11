اعلن النائب الاول للرئيس الايراني محمد مخبر عن بدء تسيير جسر جوي بين ايران والعراق لارسال المواد الغذائية والمياه للمساهمة في تسهيل شؤون زوار الأربعين، بالاضافة الى ارسال حافلات نقل ايرانية الى العراق للمساهمة في تسهيل تنقل الزوار.

وقال مخبر في تصريح متلفز مساء السبت ان التنسيق بين الحكومتين الايرانية والعراقية يجري لحظة بلحظة وان الحكومة الايرانية تسعى لتسهيل شؤون الزوار الايرانيين هناك باكبر قدر ممكن مضيفا بأنه اضافة الى ارسال حافلات النقل الكبيرة الى العراق، تم تسيير جسر جوي بين البلدين لارسال المواد الغذائية ومياه الشرب الى العراق للمساهمة في تسهيل شؤون الزوار هناك.

واشار مخبر ان زيارة الاربعين هي اكبر الشعائر الدينية الاسلامية من ناحية عدد المشاركين والمساحة ولا نظير لها في التاريخ، وان الحكومة العراقية تعتبر استضافة زوار الاربعين مفخرة لها حيث يقوم هناك الشيعة والسنة والعرب والكرد بخدمة زوار سبط النبي الأعظم (ص) ، وان الشعب العراقي بذل كل ما يملكه وباخلاص لاستضافة اخوانه واخواته من الايرانيين وملأ الموائد وجعل من بيوته مضائف لهؤلاء الزوار بكل ودّ وتضحية، لكن يجب الانتباه ان للبنى التحتية طاقة محدودة.

واكد مخبر ان الحكومتين الايرانية والعراقية تتكاتفان لخدمة زوار الاربعين وتتعاونان بأخوة لتهيئة البنى التحتية لحضور ملايين الزوار في العراق.

هذا وكان قائد مقر الاربعين الحسيني في ايران العميد محمد شرفي قد اعلن مساء الجمعة، انه ومنذ الأول من شهر صفر سافر مليونان و 200 ألف زائر إيراني إلى العراق للمشاركة في زيارة اربعينية الامام الحسين (ع).