اكد اعضاء مجلس خبراء القيادة في ايران، على وزارة الخارجية، بضرورة الحفاظ على مصالح الشعب الايراني خلال "مفاوضات الغاء الحظر".

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر، مساء اليوم الاربعاء، عن الاجتماع العاشر لمجلس خبراء القيادة.

واعرب هذا البيان، عن تقديره لجهود الخارجية في سياق توطيد العلاقات، ولاسيما الاقتصادية، مع دول الجوار.

كما دعا الى اتباع تعليمات سماحة قائد الثورة الاسلامية، بشأن التركيز على مصالح الشعب الايراني خلال مفاوضات الغاء الحظر، واتخاذ الحيطة والحذر من مؤامرات الاعداء.

وفي الصعيد الاقليمي، فقد اكد البيان على ان "فلسطين ستبقى قضية العالم الاسلامي الاولى"؛ مستنكرا عمليات التطبيع بين عدد من "ما يسمى بالدول الاسلامية" مع الكيان الصهيوني الغاصب.

واعتبر مجلس خبراء القيادي في بيانه الختامي، ان "التطبيع مع اعداء الاسلام والمسلمين، يتعارض مع مصالح الامة؛ وعليه فإن التحلي بالوعي وتدعيم جبهة المقاومة ضد نفوذ الكيان الصهيوني وتوفير الحماية لبلدان اسلامية مثل اليمن ولبنان وسوريا وافغانستان، يأتي ضمن الواجبات الدينية والضرورات التي لا يمكن تجاهلها اطلاقا".

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