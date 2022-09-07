قال رئيس الجمهورية "ابراهيم رئيسي": ان العلاقات الجيدة في شتى المجالات بين طهران وجاكرتا، من شأنها ان تؤدي الى تطوير التعاون الثنائي في الصعيدين الاقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاربعاء في طهران، بين رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة العليا الاندونيسية "محمد شريف الدين"؛ حيث اعتبر رئيسي، علاقات البلدين بانها قائمة على مبدأ الصداقة واخذة بالتوسع، مؤكدا في الوقت نفسه بان هذه الاواصر لا ترقى الى حجم الطاقات المتوفرة في ايران واندونيسيا.

كما اشاد بمواقف جاكرتا الفعالة، لدى المنظمات الدولية، ونوه بأهمية التعاون الايراني الاندونيسي في الصعيد الدولي.

وصرح رئيس الجمهورية، بان قوى الهيمنة العالمية اليوم، تمارس تحت غطاء الدفاع عن حقوق الانسان ابشع انواع الظلم بحق المجتمع الدولي ولاسيما الشعوب المسلمة؛ وعليه فإن اتخاذ مواقف مشتركة من قبل الخبراء القانونيين الاحرار ازاء هذه الانتهاكات السافرة من شانها ان تسهم في تحسين وضعية حقوق الانسان على صعيد العالم".

الى ذلك، اعرب رئيس المحكمة الاندونيسية العليا عن سعادته بزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية واللقاء مع رئيسي؛ واصفا العلاقات بين جاكرتا وطهران، "وطيدة واخذة في التوسع".

واكد شريف الدين، خلال مباحثاته اليوم مع رئيس الجمهورية، على رغبة اندونيسيا للانتفاع من تجارب ايران التقنية وذات الصلة بالشؤون القضائية.

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