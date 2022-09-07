اشار رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة "اللواء محمد باقري" إلى تحذير ايران الخطي ونقله عبر الخارجیة للدول المضيفة للجيش الأمريكي وقال اننا حذرنا هذه الدول من خلال توسيع تواجدنا وتعزير الدوريات الجوية والبحرية وتوسيع المراقبة الاستخبارية واجراء مناوراة مختلفة.

وكتب اللواء باقري على صفحته الشخصية في موقع تويتر: حاول الجيش الإرهابي للولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة ملء الفراغ الناجم عن سحب حاملات الطائرات والمروحيات والمدمرات من الخليج‌الفارسي وبحر عمان والذي تسبب في قلق وخوف عملائها، من خلال ربط المنطقة التي اغتصبها الكيان الصهيوني وجيشه القاتل للأطفال بالقیادة المرکزیة الأمریکیة (سنتکام) مما يعني أن امكانيات التجسس (وحتى العملياتية) لأمريكا وحلفائها ستكون تحت تصرف الكيان الصهيوني المغتصب ليزيد من التهديدات ضد بلادنا العزيزة.

وأضاف: بالإضافة إلى الإعلان والتحذير الخطي ونقل الرسائل عبر وزارة الخارجية إلى الدول المضيفة للجيش الأمريكي ،قمنا بتطوير تواجدنا وتعميق الدوريات الجوية والبحرية وتعزيز المراقبة الاستخبارية و إجراء مناورات بحرية استخدمت فيها الصواريخ والمسيرات للاعلان عن استعدادنا وإنذارنا.

وقال باقري: اننا نوصي دوما دول الجوار بتعزيز اواصر الأخوة وتوسيع التعاون فيما بينها لارساء الامن في المنطقة بعيدا عن تدخلات الأجانب.

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