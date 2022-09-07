أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، بالهجوم الارهابي على قافلة تموين شمال بوركينافاسو.

وندد كنعاني بالهجوم الذي شنته الجماعات الإرهابية على قافلة المساعدات الإنسانية في شمال بوركينافاسو مما أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة 37 اخرين.

كما أعرب كنعاني عن تعاطفه مع بوركينا فاسو حكومة وشعبا وكذلك اسر ضحايا هذا الهجوم.

وأعلنت حكومة بوركينا فاسو مقتل 35 شخصا وإصابة 37 آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت قافلة تموين كانت تمر على الطريق بين مدينتي دجيبو وبورزانغا. وأوضح مصدر أمني أنّ "قافلة التموين كانت مؤلّفة من سائقين وتجار" وأن كل الضحايا مدنيون.

بدوره، قال شاهد عيان من سكّان مدينة دجيبو إنّ "القافلة كانت مؤلّفة من عشرات المركبات، بما في ذلك شاحنات وحافلات نقل مشترك. الضحايا هم في الأساس تجار ذهبوا للتزوّد بالإمدادات في واغادوغو وطلاب كانوا عائدين إلى العاصمة لبدء العام الدراسي الجديد".

وفي مطلع آب/أغسطس، قُتل 15 عسكرياً على نفس الطريق في هجوم بعبوتين ناسفتين انفجرتا في الوقت نفسه.

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