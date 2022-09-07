اكد رئيس الجمهورية "ابراهيم رئيسي"، على ان ايران تنتهج سياسة الارتقاء بمستوى التعاون مع دول امريكا اللاتينية، وذلك نظرا لتنوع الطاقات المتوفرة في هذه المنطقة.

الرئيس رئيسي ادلى بهذا التصريح خلال استقباله، أمس الثلاثاء، وزير النقل الفنزويلي "رامون بلاسكيس" الذي يزور طهران بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية هذا البلد.

وفيما نوّه بمسيرة التقدم السريعة التي تشهدها كاراكاس اليوم، اعتبر رئيس الجمهورية، ايران بانها صديقة فترة الصعاب مع فنزويلا.

واضاف: اننا على استعداد لتوسيع نطاق التعاون في جميع المجالات ولاسيما التجارية والتقنية والعلمية والطاقة مع فنزويلا.

الى ذلك، اعرب مبعوث الرئيس الفنزويلي الخاص، عن ارتياحه لمستوى التعاون المتنامي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مؤكدا على حرص كاراكاس في الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية وتجارة الترانزيت مع طهران.

ودعا بلاسكيس خلال اللقاء مع رئيسي الى تطوير التعاون الايراني -الفنزويلي في مجال الخدمات الهندسية والفنية؛ منوها بالتقدم الذي حققته الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الخصوص.

كما سلّم رسالة من رئيس جمهورية فنزويلا "نيكولاس مادورو" الى نظيره الايراني، ابراهيم رئيسي.

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