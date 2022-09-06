اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، على ان ايران تدعم كافة المشاريع والمبادرات التي تهدف الى تعزيز الاستقرار في لبنان.

جاء ذلك خلال المباحثات الهاتفية التي جرت اليوم الثلاثاء بين مخبر، ورئيس وزراء لبنان "نجيب ميقاتي"، وايضا رئيس مجلس النواب في هذا البلد "نبيه بري".

واشاد النائب الاول لرئيس الجمهورية، بالمواقف الشجاعة للشعب اللبناني، كما اكد ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في لبنان.

واضاف قائلا : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تدخر اي جهد في دعم الحكومة والشعب اللبنانيين، وترحب في هذا السياق بكافة المبادرات التي تعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني في هذا البلد.

في المقابل، اكد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء اللبنانيين على توسيع وتوطيد العلاقات الودّية، وفي جميع المجالات، بين بيروت وطهران.

وتلقى مخبر، خلال هذه المباحثات، دعوة رسمية للقيام بزيارة لبنان؛ وذلك في سياق الاهداف المشتركة لتطوير التعاون الثنائي اكثر فاكثر.

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