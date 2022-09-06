بدأ الاجتماع الرسمي العاشر للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة بالجمهورية الاسلامية الايرانية صباح اليوم لثلاثاء في طهران بكلمة القاها رئيس المجلس آية الله احمد جنتي.

ومن المقرر ان يلقي وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان الذي يحضر الاجتماع بصفة ضيف كلمة حول الاوضاع الإقليمية ويقدم تقريرا عن عملية مفاوضات إلغاء الحظر.

ويتضمن برنامج عمل مجلس خبراء القيادة دراسة تعديل قانون انتخابات مجلس الخبراء القيادة.

وتختتم الجلسة المسائية يوم غد الأربعاء أعمالها بتلاوة بيان هيئة رئاسة المجلس وسيلتقي أعضاء المجلس قائد الثورة الاسلامية بعد زيارتهم لمرقد الامام الراحل (رض).

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