نقلت وكالة انباء "تاس" عن وزراة الخارجية الروسية ان وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والايراني حسين امير عبداللهيان ناقشا في اتصال هاتفي مساء السبت عددا من القضايا بينها برامج للقاءات قادمة بين كبار المسؤولين.

أعلنت وزارة الخارجیة الروسیة في بیان أن وزیر الخارجیة الإيراني حسین أمیرعبداللهیان ونظیره الروسي سیرغي لافروف بحثا هاتفیا الإجتماعات واللقاءات عالیة المستوی.

وقام الجانبان بتنسیق برامجهم للإجتماعات عالیة المستوی المقبلة کما تباحثا القضایا الإقلیمیة بشأن التعاون الثنائي.

کما إتفق الجانبان علی الحفاظ علی تنسیق البلدین في مجال القضایا الدولیة والإقلیمیة.

endNewsMessage1