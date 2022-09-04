أعلنت مديرية الامن العامة في محافظة مازندران شمال ايران عن تفكيك الخلية المركزية لتنظيم البهائية العميل للصهيونية في شمال البلاد.

وقالت مديرية الامن العامة في محافظة مازندران في بيان اصدرته السبت، إنه "تم رصد واعتقال 12 عنصراً من تنظيم البهائية العميل للصهيونية في مدن مختلفة من المحافظة".

واضاف: انه تم تدريب 2 من قادة هذا التنظيم التجسسي في منظمة "بيت العدل" الصهيونية الموجودة في الأراضي المحتلة ، وشكلوا خلية تجسس مع عناصر تنظيمهم في جميع أنحاء محافظة مازندران.

وتابع البيان: ان تدريب المبادئ التنظيمية ، والتواصل السري ، وأساليب بناء المجتمع على أساس وثيقة الإبلاغ بمركزية حيفا في الكيان الصهيوني ، والاستخدام الممنهج لوسائل الإعلام الأجنبية ، كانت من بين أعمال الاجتماع التنظيمي المركزي لحزب البهائية التجسسي.

وأكدت مديرية الامن العامة في محافظة مازندران في هذا البيان: أن أي أنشطة لشبكات عميلة للكيان الصهيوني ومناهضة للثورة يتم رصدها عن كثب من قبل رجال الامن الايراني وسيتم التعامل مع عملائها بكل حزم.

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