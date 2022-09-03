اعلن حرس الثورة الاسلامية، انطلاق مناورة "الاقتدار البحري" بمشاركة وحدات عسكرية تابعة للقاعدة البحرية الثانية وقطع تابعة لقوات التعبئة من بحرية الحرس الثوري، قبالة ميناء "دلوار" في محافظة بوشهر (جنوب).

واكد نائب قائد المنطقة الثانية لبحرية الحرس الثوري "العميد حيدر هنريان مجرد"، في تصريح خلال مراسم انطلاق هذه المناوة اليوم، على ان الاستعراض البحري هذا يهدف الى تخليد ذكرى شهداء المقاومة ضد الاستعمار في ايران ولاسيما الشهيد "رئيس علي دلواري" رائد النضال ضد الاستعمار البريطاني خلال حقبة الثورة الدستوية (1905-1911م) جنوب البلاد، كما يحمل رسالة السلام والامن الى دول الجوار.

واضاف "العميد هنريان مجرد"، ان مناورة الاقتدار البحري تحمل في الوقت نفسه رسالة تحذير الى الاعداء وقوى الاستعمار والاستكبار في عصرنا الحاضر، بان الرّد سيكون مزلزلا على اي خطوة ناجمة عن الخطأ في حساباتهم او مؤامراتهم الرامية للمساس بوحدة الاراضي وامن البلاد.

ونوه هذا القائد العسكري ايضا، بمشاركة نحو 300 قطعة بحرية من القوات الشعبية والعسكرية بالمنطقة الثانية لبحرية الحرس الثوري، في مناورة الاقتدار البحري اليوم.

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