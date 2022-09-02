أكدت المفوضية الأوروبية، أنها ستبحث كيفية المضي قدما في المفاوضات النووية مع جميع المشاركين والولايات المتحدة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر کنعاني، مساء أمس الخميس أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أرسلت وجهات نظرها على الرد الاميركي بشأن نص مسودة الاتفاق المحتمل لرفع الحظر إلى المنسق الاوروبي للمفاوضات.

فيما زعمت اميركا أن الرد الأخير الذي قدّمته طهران في إطار المحادثات المتعلقة بالإتفاق النووي لعام 2015 "ليس بنّاءً"، وهو ما يحد من احتمال العودة إلى الالتزام بهذا الاتفاق التاريخي.

endNewsMessage1