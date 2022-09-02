أكد رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي ان رفع مشكلات البلاد بحاجة الى حركة جهادية وتطور، مؤكدا ان الخطوات البطيئة لايمكنها رفع مشكلات البلاد، ومن هنا لابد من قفزة كبيرة في محافظة خوزستان.

واشار رئيسي الى ان انجاز المشروع خلال عشرة أشهر زاد من طموحاتنا وطموحات شعبنا ، داعيا المسؤولين في محافظة خوزستان وخاصة في مجال الماء والكهرباء ان يكملوا بقية المشاريع في المحافظة بالادارة الجهادية ، كما حدث في مشروع الغدير.

واكد رئيس الجمهورية ضرورة الاسراع في مشاريع تصريف المياه في خوزستان بحيث لايتحول المطر الذي هو الرحمة الالهية الى ايجاد مشاكل للمواطنين .

وفي اشارته الى الشركات الكبرى العاملة في خوزستان أكد رئيسي ان المسؤوليات الاجتماعية لهذه الشركات قادرة على حل تعقيدات المحافظة والمساهمة في تنمية المنطقة .

ويغطي مشروع الغدير ايصال مياه الشرب الى 26 مدينة و1600 قرية.

يعد مشروع الغدير اضخم مشروع للمياه وسيسهم تدريجيا بحل مشكلة مياه الشرب في المحافظة وتوفير المياه بشكل مستدام لـ 5 ملايين شخص في خوزستان.

ووفقًا لأهداف هذا المشروع ، سيكون لدى سكان خوزستان مياه مستقرة وعالية الجودة على مدار العشرين عامًا .

endNewsMessage1