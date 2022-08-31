صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبد اللهيان، انه اكد خلال مباحثاته مع نظيره الروسي "سرغئي لافروف" في موسكو اليوم، بانه يحمل رسالة من احد قادة الدول الاوروبية حول القضية الاوكرانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب لقائهما اليوم الأربعاء، في موسكو، حيث أعرب عبد اللهيان عن استعداد بلاده للمشاركة في تعزيز الهدوء والأمن في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وملحقاتها، كما تطرقت المحادثات الروسية الإيرانية كذلك إلى قضية أسرى الحرب الذين يحظون باهتمام خاص.

وقد تم خلال المباحثات بحث قضايا التعاون في مجالات الدفاع والأمن، علاوة على تسليم عبد اللهيان رسالة من زعيم أوروبي بشأن الوضع في أوكرانيا، وكما جاء في تصريحات وزير الخارجية الإيراني، فإن رسالة الزعيم الأوروبي جاءت "بناء على طلبه، ووجهها إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي".

وفي هذا السياق، كشفت وكالة "إسنا" الإيرانية اليوم الأربعاء عن اسم الزعيم الأوروبي الذي طلب من طهرن الدخول على خط الوساطة في النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وأشارت الوكالة إلى أن نائب مدیر مكتب الرئاسة الإيرانية للشؤون السیاسیة محمد جمشیدي ذكر في تغريدة عبر "تويتر" أن أحد كبار زعماء أوروبا الغربية طلب من الرئیس الإيراني ابراهيم رئيسي أن یساهم في الوساطة في الأزمة الأوكرانية، وأنه بعد إجراء سلسلة من المشاورات، تم إرسال مبادرة للسلام إلی جانب رسالة هامة إلی موسكو من خلال وزیر الخارجیة حسین أمیرعبد اللهیان.

وقالت "إسنا" إنها علمت عقب نشر هذه التغریدة، أن الرئیس الفرنسي إیمانویل ماکرون هو المسؤول الأوروبي الكبیر الذي دعا رئیسي إلی التوسط في النزاع الروسي الأوکراني.

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