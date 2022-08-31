التقی وزير الخارجية "حسين اميرعبداللهيان" اليوم الاربعاء نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو.

والتقی اميرعبداللهيان نظيره الروسي وتباحث معه حول قضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية قد اعلن امس الثلاثاط انه سيقوم بزيارة روسيا بهدف حل الازمة الاوكرانية وذلك بناء على الطلب الذي تلقته الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الخصوص.

وفي تصريح له حول هذه الزيارة، قال امير عبداللهيان ان هناك اطرافا اوروبية ترغب في تفعيل دور ايران لحل الازمة الاوكرانية؛ وعليه فإن الهدف الرئيسي من زيارتي لموسكو يتعلق بهذا الامر.

ولفت وزير الخارجية، بانه سيجري ايضا مباحثات مع المسؤولين الروس حول القضايا الثنائية والوضع في افغانستان.

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