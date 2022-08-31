سيطرت بحرية حرس الثورة الاسلامية الايرانية في مياه الخليج الفارسي، يوم الثلاثاء، على زورق أميركي بدون ربان بعد ان قطعت اتصالاته الملاحية، ثم سحبته.

وبعد فترة زمنية وبسبب وجود فرقاطة أمريكية في المنطقة مع مبررات أمنية وملاحية، تم الافراج عنه بقرار من قائد سفينة دعم الحرس الثوري.

وفي الأسابيع الأخيرة، تم ارسال عدد كبير من السفن الأمريكية بدون ربان خارج البروتوكولات المتعلقة باستخدام السفن، من البحرين إلى المياه الدولية وممرات الشحن الدولية، مما تسبب في مشاكل في خطوط الشحن.

يشار الى ان إرسال هذه النوع من السفن إلى خطوط الشحن لا يزال غير معروف، ويمكن أن يكون مصدرًا لحوادث بحرية غير متوقعة بسبب احتمال قطع الاتصالات الملاحية به.

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