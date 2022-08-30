وصف وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، بالمهم الاستقرار والحفاظ على الوحدة الوطنية في العراق واحترام المؤسسات القانونية فيه، مؤكدا على حل القضايا المثارة على الساحة الداخلية للعراق في إطار العمليات القانونية والحفاظ على سلطة الحكومة العراقية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان ، مع وزير خارجية العراق فؤاد حسين ، في طهران الاثنين ، حيث جرى البحث حول آخر تطورات العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.

وأعرب وزير الخارجية الايراني في هذا الاجتماع عن ارتياحه للعلاقات المشتركة في مختلف مجالات التعاون ، وأكد على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة ، واعتبر تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية ، وتحقيق الاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتاحة في إطار التعاون بين البلدين من بين الأولويات، واكد أنه من المهم تسهيل التبادل التجاري عند المنافذ الحدودية ، واستكمال النقل والانتهاء من خط سكك الحديد "البصرة – شلمجة"، ومساهمته الفعالة في زيادة السياحة وحجم التبادلات في الوصول الى مستوى أعلى من التعاون والاقتراب من استخدام القدرات الموجودة لدى الجانبين.

كما أعرب امير عبداللهيان في هذا الاجتماع عن تقديره لحسن ضيافة العراق حكومة وشعبا لزوار الأربعين الحسيني ، ونوه بالجهود المبذولة في البلدين لتهيئة الظروف المناسبة للإقامة اللائقة لهذا الحدث الكبير.

ووصف وزير الخارجية بالمهم الاستقرار والسلام والحفاظ على الوحدة الوطنية في العراق واحترام المؤسسات القانونية ، وأكد وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال حل القضايا المطروحة على الساحة الداخلية العراقية ضمن إطار العمليات القانونية والحفاظ على سلطة الحكومة العراقية.

من جانبه وصف وزير خارجية العراق، في هذا الاجتماع ، العلاقات بين البلدين بالمهم، وثمّن النظرة المسؤولة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التطورات الداخلية في العراق ، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية بخصوص زيارة الأربعين والجهود الجارية لإحلال السلام والاستقرار في العراق.

واعتبر فؤاد حسين أن أمن إيران والعراق متشابك وشدد على أن بلاده لن تسمح بتهديد جمهورية إيران الإسلامية من أراضي العراق.

ومن القضايا الاخرى التي طرحت خلال الاجتماع؛ التعاون في المجالات الأمنية وخاصة منع أعمال الجماعات المعادية والانفصالية والإرهابية في أراضي العراق واقليم كردستان وبعض المناطق الحدودية ، وتقدير الدور التيسيري للعراق في اداء مناسك الحج من قبل الحجاج الإيرانيين ، الاتفاق بين البلدين في مجال تدشين قنصليات في البلدين (الموصل - أصفهان) ، وشرح آخر مستجدات المفاوضات المتعلقة برفع الحظر، والقضايا القنصلية المتعلقة بزوار الأربعين من دول مجاورة أخرى. ومن بين الموضوعات الأخرى التي أثيرت في هذا الاجتماع ، اوضاع الحاج الإيراني المعتقل في السعودية ، والتطورات المهمة في المنطقة ، وتطور العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية ودول الخليج الفارسي.

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