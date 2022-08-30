اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي، مبادرات واجراءات العراق لتحسين مناخ التعاون بين دول المنطقة دون تدخل الاجانب مؤثرا في تعزيز التضامن الاقليمي وقال ان اعادة بناء وتعزيز العلاقات بين السعودية وايران يخدم امن المنطقة.

وقال رئيسي خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مساء الاثنين، إن الأمن والاستقرار في العراق ممكن فقط عبر الحوار بين جميع التيارات السياسية في هذا البلد ، على أساس الدستور ولغرض التفاهم حول تشكيل حكومة جديدة لحل مشاكل الشعب العراقي وان دور المرجعية مهم جدا في هذا الصدد.

وثمّن مشاورات الحكومة العراقية حول الشؤون الإقليمية ، وقال: أن مبادرات العراق وإجراءاته لتحسين أجواء التعاون بين دول المنطقة دون التدخل الأجنبي ستكون مؤثرة في تعزيز التضامن الإقليمي.

ووصف آية الله رئيسي الجولات الخمس للحوار بين إيران والسعودية بوساطة العراق بأنها كانت مفيدة ، وأكد أنه مع استكمال تنفيذ الاتفاقات السابقة سيتمهد الطريق لتعزيز التفاعل.

وقال رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني إن إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين السعودية وإيران مفيد لأمن المنطقة.

من جانبه أعرب وزير خارجية العراق ، فؤاد حسين ، في هذا اللقاء، عن تقديره لدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية المستمر والحاسم لإرساء الاستقرار والأمن في العراق ، وكذلك استكمال العملية السياسية لتشكيل حكومة جديدة فيه، واكد استمرار دور الحكومة العراقية في سياق تحسين العلاقات بين إيران والسعودية وقدم عرضا مفصلا في هذا الصدد.

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