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خانه | سياسة

التقى وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين"، في طهران اليوم الاثنين، بنظيره الايراني "حسين امير عبداللهيان"، وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

و وصل "فؤاد حسين" الى طهران اليوم، لاجراء مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الايرانيين.

وكان وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان قد تباحث هاتفيا (في 5 اغسطس الحالي) مع نظيره العراقي، حول بعض القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

كما ناقش الطرفان، في هذا الاتصال، آخر تطورات المتعلقة بمفاوضات فيينا لرفع الحظر.

 

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في طهران الخارجية وزير العراقي

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