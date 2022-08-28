بحث وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" خلال اتصال هاتفي اليوم الاحد مع نظيره العماني "بدر البوسعدي"، اخر المستجدات المعتلقة بمفاوضات الغاء الحظر في فيينا.

كما استعرض وزيرا خارجية البدلين، في هذا الاتصال، القضايا الثنائية والاقليمية ذات الاهتمام.

وكان امير عبداللهيان قد تشاور، خلال اتصالين هاتفيين الخميس والسبت مع كل من وزير خارجية قطر والامين العام للامم المتحدة، حول سير المفاوضات النووية ايضا.

endNewsMessage1