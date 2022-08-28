أفادت وكالة "نور نيوز" بأن الدراسة الدقيقة للرد الأميركي على تعديلات ايران للنص النهائي لمسودة الاتفاق النووي ستستمر حتى نهاية هذا الأسبوع على أقل تقدير.

وقالت الوكالة: "الدراسة التفصيلية لإجابات الولايات المتحدة على محاور إيران وإصلاحاتها على مسودة المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية ما زالت مستمرة على مستوى الخبراء".

وأشارت "نور نيوز" إلى أن "هذه العملية ستستمر على الأقل حتى نهاية الأسبوع الجاري (في إيران)".

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