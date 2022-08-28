أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة تأمل في التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت قناة الجزيرة عن وزارة الخارجية القطرية قولها إن مساعد وزير الخارجية أكد خلال لقائه مع نظيره الإيراني علي باقري كني ، على أهمية التقدم نحو إحياء الاتفاق النووي .

جاء ذلك خلال لقاء "محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي" مساعد وزير خارجية قطر للشؤون الإقليمية مع "علي باقري كيني" مساعد وزير خارجية إيران للشؤون السياسية في طهران.

وأعرب وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن ، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني ، عن أمله في أن تتمكن طهران وواشنطن من التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وأضاف: إن قطر تتطلع إلى التوصل إلى اتفاق نووي عادل يراعي مخاوف جميع الأطراف.

وصرح وزير خارجية قطر: إن تحقيق اتفاق نووي عادل يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة.

أكدت جمهورية إيران الإسلامية ، مساء الأربعاء ، بتوقيت طهران ، أنها تلقت الرد الأمريكي بشأن الاتفاق النووي من خلال المنسق الأوروبي ، وأنها تعمل على مراجعته.