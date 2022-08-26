قال وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان أننا بذلنا جهودا كبيرة لإلغاء الحظر عن الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ونمر بالمراحل النهائية، قائلا: اذا تصرف الجانب الأمريكي بواقعية أعتقد أن هذه القضية ستحل.

أضاف وزير الخارجية خلال لقائه رئيس زنجبار، حسين علي مويني اليوم الجمعة: بذلنا جهودا كبيرة في الحكومة الجديدة لرفع الحظر عن إيران ونمر بالمراحل النهائية من العمل، معتبرا: إذا ما تحلت واشنطن بالواقعية فيمكننا التوصل لحل لتحقيق الاتفاق النووي.

والتقى أمير عبداللهيان الذي يتواجد حاليا في زنجبار ضمن جولته الأفريقية برئيس زنجبار، حسين علي مويني وتباحث معه العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح وزير الخارجية أن إيران تحتل المرتبة الخامسة في مجالات مثل الطب والمعرفة، معربا عن استعداد إيران لنقل هذه التقنيات إلى زنجبار بناء علی تأكيد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي على ضرورة تعزيز التفاعل مع الدول الأفريقية ومساعدتها.

وأشار إلى قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجالات الطب،والزراعة، والتعليم الطبي، ومصايد الأسماك وقال إن إيران لديها تكنولوجيا عالية في مجال إنتاج الكهرباء واستخدام الطاقة الشمسية.

کما أشار إلى المركز الأول لإيران في العالم من حيث احتياطيات النفط والغاز وقال: نحن مستعدون للتعاون مع زنجبار في مجال استخراج النفط والغاز .

كما أعلن أمير عبد اللهيان عن تقديم منح دراسية لطلاب من زنجبار.

واقترح تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين إيران وزنجبار وإقامة معارض اقتصادية ـ صناعية متخصصة في البلدين، داعيا إلی توسيع التبادلات العلمية والأكاديمية والدبلوماسية البرلمانية بينهما.

ودعا أمير عبد اللهيان رئيس زنجبار لزيارة إيران خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مضيفا: نخطط لزيارة رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي إلى تنزانيا خلال العام المقبل.

من جانبه أعرب رئيس زنجبار حسين علي مويني عن تقديره لدعوة رئيسي لزيارته إلی إيران وقال: التجارة والاستثمار مع إيران يهمنا، ولدينا الكثير من القدرات في الصناعات البحرية والصيد البحري.

وأعلن استعداد بلاده للتعاون مع إيران في مختلف المجالات کاستخراج النفط والغاز، وإنشاء حدائق تكنولوجية ، والزراعة ، والتعليم ، وبناء السدود ، وبناء الطرق وغیرها من المجالات.

وبدأ وزير الخارجية "حسين أمير عبداللهيان"، الاثنين الماضي، محطات جولته الأفريقية بزيارة العاصمة المالية "باماكو".

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