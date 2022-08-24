اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الكويت محمد ايراني إن عقد جولة سادسة من المحادثات بين السعودية وإيران في بغداد سيتم عندما تكون الظروف مواتية في العراق.

وأوضح سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الكويت محمد ايراني في مقابلة مع صحيفة "الرأي" الكويتية، أن: "الجولة السادسة من المفاوضات بين إيران والسعودية كان من المفترض أن تعقد في العراق الشهر الماضي؛ المفاوضات التي من الطبيعي وفور انتهاء هذه المرحلة وفي حال دعوة الدولة المضيفة للتشاور أن يصاحبها اجتماع وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان."

وأضاف محمد إيراني: "بعد الأحداث الأخيرة في العراق، من الطبيعي الانتظار حتى تصبح الدولة المضيفة جاهزة لاستضافة وإدارة هذه المفاوضات."

وأعلن إيراني أيضا أن "موضوع الحوار تم الاتفاق عليه في الجولة السادسة من المحادثات. لكن علينا الانتظار حتى يتم توفير الأرضية المناسبة للحوار في العراق.. اللجان الإيرانية والسعودية مستعدتان لاستئناف المحادثات."

وأضاف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "السلطات الإيرانية متفائلة للغاية بشأن عملية المحادثات.. لكن علينا انتظار دعوة العراق من الأطراف لاستئناف الجولة السادسة بعد الأحداث الاخيرة في العراق."

كما أعرب محمد إيراني، في هذه المقابلة، عن تفاؤله بعودة السفير الکويتي إلى طهران، وقال إن وجود السفير الكويتي في إيران بدر عبدالله المنيخ، مؤشر كبير على تطور العلاقات بين البلدين.

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