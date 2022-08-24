أعلنت طهران أنها تلقت رد الحكومة الأمريكية "على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل القضايا العالقة في مفاوضات رفع الحظر، عبر المنسق الأوروبي للمحادثات عصر اليوم الاربعاء" .

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، ان طهران تلقت رد الولايات المتحدة على مسودة نص الاتفاق النووي المقترح من الاتحاد الأوروبي وتعكف على تقييم الرد.

واضاف كنعاني ان طهران تدرس بدقة الرد الاميركي. واوضح ان طهران وبعد الانتهاء من دراسة الامر، سوف تبلغ المنسق الاوروبي عن ارائها في هذا الخصوص.

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