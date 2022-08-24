غادر وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، قبل قليل، العاصمة المالية "باماكو" متجها الى دولة تنزانيا لتكون محطته الثانية خلال الجولة الافريقية التي بداها امس الثلاثاء.

وعقد "امير عبداللهيان" مع المسؤولين في جمهورية مالي، التي شكلت اولى محطات جولته الافريقية الاولى، عقد مباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.

والتقى وزير الخارجية الايراني نظيره المالي "عبدالله ديوب"، باحثا معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن ثم حضر الوزيران الاجتماع الاول للجنة التعاون المشتركة بين البلدين.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بين امير عبداللهيان وديوب امس، اكد وزير الخارجية على اهمية التعاون الاقتصادي والدفاعي والتعليمي مع جمهورية مالي، من انه مدرج على جدول اولويات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما نوه بالتعاون الثنائي "الجيد" في مجال مكافحة الارهاب، نظرا لمعاناة مالي من هذه الظاهرة والشهداء الذين ارتقوا في ايران الاسلامية خلال الحرب على الارهابيين.

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