اکد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، إن تدخل بعض الدول خارج المنطقة هو سبب تشكيل بعض الجماعات الإرهابية في غرب آسيا وأفريقيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده حسين أمير عبد اللهيان مع وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، واضاف إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي أهمية خاصة للدول الأفريقية وأن الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي يؤكد على إعطاء الأولوية لأفريقيا وخاصة لدولة مالي.

وشدد وزير الخارجية على تركيز إيران على توسيع العلاقات مع مالي، وأشار إلى الجهود التي تبذلها مجموعات الخبراء من إيران ومالي على مدار الساعة لبحث مختلف القضايا للتوصل إلى اتفاق، وأضاف: اليوم نحن في مالي مع زملائنا و وكذلك الفريق الاقتصادي من إيران وعقدنا لقاءات طيبة مع رجال الدولة في هذا البلد مشددا على سياسة إيران في تنمية العلاقات مع مالي.

وأشار: لدينا خارطة طريق واضحة للعلاقات بين البلدين، وهذا يجعل مسؤوليتنا الدبلوماسية أكثر صعوبة، وقال ان الزملاء في طهران ومالي سيساعدون في تحسين هذه العلاقات في أقرب وقت ممكن.

وأعرب عبداللهيان عن اعتقاده أن الحكومة الانتقالية المالية تسير وفق سياسات أبناء هذا البلد، معلنا دعم ايران لحكومة باماكو لتحقيق السلام والاستقلال.

واكد عبد اللهيان على التفاوض والحوار بدلا من فرض الحظر، وقال: نعتقد أن العقوبات تزيد من مشاكل الشعب المالي، موضحا ان إيران تخضع لحظر أمريكي ظالم منذ سنوات، وقد أثبتت التجربة فشل العقوبات الأمريكية.

وتابع قائلا: إن تدخل بعض الدول خارج المنطقة هو سبب تشكيل بعض الجماعات الإرهابية في غرب آسيا وأفريقيا، ونعتقد أنه يجب التخلي عن الاستخدام الصريح للإرهاب والسماح للدول بالعمل بشكل مستقل.

واضاف أمير عبداللهيان: أتفقنا في اللجنة المشتركة على التعاون في مجالات النقل والسكك الحديدية وبناء الدور السكنية والثقافة والسياحة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد وما إلى ذلك .

من جانبه وصف وزير خارجية مالي العقوبات بأنها سياسة كارثية، وقال: من غير المناسب استخدام العقوبات بدلا من الحوار، وأن مالي ضد سياسة التدخل وتعمل على مكافحة الإرهاب.

وأضاف وزير خارجية مالي: من مصلحتنا أن نعمل معا وأن نكون قادرين على التعامل مع تدخلات الدول في المجال المشترك والعلاقات المتبادلة.

واعرب وزير خارجية مالي عن أمله في ان تعقد اللجنة المشتركة في طهران خلال العامين المقبلين، مضيفا ان البلدين اتفقا على التعاون في مجال تصنيع اللحوم والألبان وإنتاج اللقاحات كما تقرر إقامة معرض صناعي.

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