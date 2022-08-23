أكد مستشار الوفد الإيراني بالمفاوضات النووية، محمد مرندي، تعليقاً على تصريحات مسؤول أميركي لـ"رويترز"، أن إيران لن تنفذ أي اتفاق يبرم في المفاوضات قبل إغلاق قضايا الضمانات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف مرندي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن هذه القضايا "بُنيت على اتهامات ومزاعم باطلة"، مشدداً على ضرورة إغلاق الملف قبل تنفيذ أي اتفاق محتمل.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء اليوم الثلاثاء أن مسؤولا أميركيا كبيرا أبلغها الاثنين أن إيران تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية ، بما في ذلك "الإصرار على إغلاق بعض التحقيقات في البرنامج النووي الإيراني من قبل المفتشين الدوليين ، مما يزيد من إمكانية التوصل الى اتفاق".

ويزعم هذا التقرير أيضًا ، نقلاً عن هذا المسؤول الأميركي المجهول، أن إيران تخلت إلى حد كبير عن طلبها لإزالة التصنيف "الإرهابي" للحرس الثوري الإسلامي.

وبحسب مزاعم هذا التقرير، قال هذا المسؤول إنه لا تزال هناك فجوات بين الولايات المتحدة وإيران ، وأنه إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق ، فإن التوصل إلى اتفاق نهائي "سيستغرق وقتًا أطول قليلاً". وأضاف: "ندرس حاليًا رد إيران وسنرد عليها قريبًا".

وبحسب تقرير رويترز ، فان هذا المسؤول زعم ايضا : "إذا توصلنا الى الاتفاق ، فسنلغي بعض اجراءات الحظر، لكن يجب على إيران تدمير برنامجها النووي".

يأتي التقرير المزعوم لرويترز في وقت كرر فيه رافائيل غروسي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، مزاعم غير مثبتة حول التحقيقات من بعض الأماكن في إيران في مقابلة مع شبكة سي إن إن يوم الاثنين.