اكد مدير العلاقات العامة في مكتب رئيس الجمهورية "محمد مهدي رحيمي"، على انه "ليتعين الان على امريكا ان ترد؛ نحن بانتظار ذلك".

وفي تغريدة له على موقع تويتر ، ارفق "رحيمي" تصريح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي الذي اعتبر، ان "رد ايران على المقترحات كان معقولا".

واضاف : يتعين الان على امريكا ان ترد؛ نحن بانتظار ذلك.

واكد مدير العلاقات العامة بدائرة الرئاسة : لم يسبق في اي دورة من المفاوضات النووية، ان كانت الكرة داخل الملعب الامريكي بالشكل الواضح الذي هي عليه اليوم؛ من يعرف لغة العالم حقا؟!

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