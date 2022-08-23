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مسؤول بدائرة رئاسة الجمهوریة: نحن بإنتظار الرد الأمریکي
اكد مدير العلاقات العامة في مكتب رئيس الجمهورية "محمد مهدي رحيمي"، على انه "ليتعين الان على امريكا ان ترد؛ نحن بانتظار ذلك".
وفي تغريدة له على موقع تويتر ، ارفق "رحيمي" تصريح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي الذي اعتبر، ان "رد ايران على المقترحات كان معقولا".
واضاف : يتعين الان على امريكا ان ترد؛ نحن بانتظار ذلك.
واكد مدير العلاقات العامة بدائرة الرئاسة : لم يسبق في اي دورة من المفاوضات النووية، ان كانت الكرة داخل الملعب الامريكي بالشكل الواضح الذي هي عليه اليوم؛ من يعرف لغة العالم حقا؟!
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