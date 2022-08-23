أكد رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي على ضرورة المحافظة على وحدة العراق داعيا جميع الاطراف السياسية العراقية الرئيسية الى الحوار من اجل الخروج من الازمة السياسية الحالية .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلاقه مساء امس الاثنين من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حيث اكد ضرورة الحوار بين الاحزاب السياسية الرئيسية في العراق للخروج من الانسداد السياسي الذي يمر به العراق.

وبشأن تحركات الحكومة العراقية لتحسين الجو السياسي في المنطقة أكد رئيسي ضرورة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل اليها مرحبا بالتسريع في التعاطي العملي بعد اجراء الاتفاقيات.

وخلال الاتصال الهاتفي دعا رئيسي الى تسهيل تردد الزوار الايرانيين على العتبات المقدسة في العراق وخاصة في مراسم زيارة الاربعين، وقد وعد رئيس الوزراء العراقي بالعمل على ذلك .

كما اكد رئيس الوزراء العراقي انه سيتابع شخصيا موضوع مشاركة الزوار الايرانيين في زيارة الاربعين الحسيني .

واشار مصطفى الكاظمي الى دور الجمهورية الاسلامية في المنطقة والعالم ، مؤكدا انه سيواصل مساعيه لتحسين وتعزيز مستوى العلاقات والتعاون الاقليمي في المنطقة.

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