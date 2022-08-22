عقد مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران، اجتماعا فوق العادة صباح اليوم الاثنين، بحضور امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني"، ومساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، رئيس الوفد الايراني المشارك في مفاوضات الغاء الحظر "علي باقري كني".

وقدم شمخاني وباقري كني، تقريرا حول اخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات النووية بهدف الغاء الحظر الظالم، مضافا الى رد ومقترحات ايران الاخيرة في هذا الخصوص، امام رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام واعضائه.

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