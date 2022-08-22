اكد رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" ضرورة تكريم العلماء الناشطين في مجال الصناعات الدفاعية المحلية؛ موجها المسؤولين لدى وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة بتطوير مواهبهم وكفاءاتهم وتحويل الوزارة الى بيئة داعمة لهذه النخب العلمية الثمينة في البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الجمهورية اليوم الاثنين امام جمع من القادة والعاملين بوزارة الدفاع؛ لمناسبة يوم الصناعة الدفاعية الوطني؛ حيث اشاد بالجهود والمنجزات التي حققتها الوزارة بهدف تحقيق شعار العام "دعم الانتاج المولد لفرص العمل"، واحيا ذكرى الشهداء الابرار لوزارة الدفاع والقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف رئيسي، انه بالرغم من الحظر والضغوط التي تفرضها الاعداء على قطاع الصناعات الدفاعية المحلية، لكن المنجزات التي تحققت لحد الان في هذا القطاع فاقت القطاعات الاخرى؛ وذلك في ضوء الارادة الحازمة التي تتمتع بها الصناعات الدفاعية الايرانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحفاظ على استقلال البلاد.

كما اشاد بالتقدم الحاصل في صناعة الاجسام الطائرة الدفاعية؛ لافتا في السياق الى زيارته التفقدية لمعرض صناعة الطائرات في اصفهان (وسط البلاد)، وقال : ان علماءنا ونخبنا لدى وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة باتوا على بعد خطوة من صناعة طائرة ركاب مدنية وقد اكدت عليهم أن يواصلوا السير في هذا الطريق بحزم لتحقيق النتيجة المرجوة.

وخلص رئيس الجمهورية الى القول : على اعدائنا ان يعلموا باننا مصممون على المضي في هذا المسار، وستُقطع ايدي المستكبرين من المنطقة، لتكون تحت امرة الشعوب المستقلة والحرة.

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