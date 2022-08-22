اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بان الوزارة لن تدخر جهدا للافراج عن الرعايا الايرانيين المعتقلين في الخارج.

جاء ذلك في تصريح ادلى به امير عبداللهيان الاحد خلال استقباله عائلة الحاج الإيراني المعتقل في السعودية "خليل دردمند" ، الذي اعتقل خلال مراسم الحج للعام الجاري في مكة المكرمة.

وأستعرض وزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء ، إجراءات وزارة الخارجية والخطط المرسومة للإفراج عن هذا المواطن الإيراني وإعادته إلى عائلته.

وأكد أمير عبداللهيان في هذا اللقاء ان وزارة الخارجية لن تدخر أي جهد للإفراج عن المواطنين الايرانيين المعتقلين في الخارج.

وكان وزير الخارجية الايراني قد دعا خلال اتصاله الهاتفي مع نظيريه العراقي والعماني للمساعدة بالافراج سريعا عن هذا المواطن الايراني المعتقل.

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