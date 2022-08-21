قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن سفير دولة الإمارات لدى إيران سيف محمد الزعابي سيستأنف مهامه في السفارة بطهران خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الوزارة أن القرار جاء في إطار حرص القيادة بدولة الإمارات "على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنفيذا لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير".

وأكدت الوزارة أن السفير الزعابي -تم سحبه عام 2016- سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة دولة الإمارات لدى إيران خلال الأيام المقبلة، وذلك للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة، وفق تعبيرها.

وأبقت الإمارات على علاقات اقتصادية مع إيران، وسعت في الأشهر الأخيرة إلى الانخراط في حوار معها لحلحلة المسائل العالقة بين البلدين، وجرى تبادل زيارات.

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