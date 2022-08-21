أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، ان أي قوة لا تستطيع أن تمنع النمو المستمر لقوة الردع الإيرانية وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وقال قاليباف في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد: إن قدرة الردع والدفاع لبلادنا متوطنة ومنبثقة من الفكر والقوة الإيرانية ، ولا يمكن لأي قوة أن تمنع النمو المستمر لقوة الردع الإيرانية وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

واضاف: إن الإنجازات المشرفة التي حققتها الصناعات الدفاعية في البلاد، بالإضافة إلى كونها رمزًا لفشل سياسات الحظر التي ينتهجها أعداء إيران الإسلامية ، تُظهر بوضوح أننا إذا وثقنا بخبراء البلاد الشباب، ويمكننا التغلب على المشاكل وبلوغ ذروة التقدم.

واوضح رئيس البرلمان الايراني أن الصناعات الدفاعية في البلاد جمعت الآن بين ثلاث سمات مهمة واستراتيجية، وقال: السمة الأولى هي أن الصناعة الدفاعية في ايران أصبحت صناعة محركة تعمل في الوقت نفسه على تطوير مجالات علمية أخرى خاصة التقنية والهندسية.

ثانيًا، تلعب دورًا مهمًا في قدرات الدفاع والردع للبلاد، من خلال توفير احتياجات القوات المسلحة وخلق التفوق التكنولوجي.

ثالثا، ستصبح مكملاً مهماً لاقتصاد البلاد من خلال فتح باب الصادرات الدفاعية في المستقبل القريب.

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