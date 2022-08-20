اكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي ان الثقة باميركا في العلاقات الدولية لا معنى لها وان التعامل معها يجب ان يكون من خلال اعتماد القدرة والعزة والضمانات الكافية.

وكتب بهادري جهرمي في تغريدة على تويتر مساء الجمعة بمناسبة الذكرى السنوية للانقلاب الاميركي الذي اطاح بحكومة محمد مصدق في ايران في عام 1953 : هناك 3 دروس مستقاة من هذا الانقلاب باقية في ذاكرة الشعب الايراني الى الابد وتشكل المعيار في قرارات السياسيين الايرانيين وهي: اميركا تخشى ايران المستقلة والقوية، الثقة باميركا في العلاقات الدولية لا معنى لها، كيفية التعامل معها يجب ان تكون من خلال اعتماد القدرة والعزة والضمانات الكافية.

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