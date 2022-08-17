التقى وزير الطرق واعمار المدن الايراني "رستم قاسمي" اليوم الاربعاء في اسلام اباد، بوزير الخارجية الباكستاني "بلاول بوتو زرداري".

وحضر هذا اللقاء عدد من كبار المسؤولين الايرانيين بمن فيهم مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري" وسفير الجمهورية الاسلامية لدى باكستان "سيد محمد علي حسيني؛ حيث تباحث الجانبان في القضايا الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين طهران واسلام اباد.

يذكر ان وزير الطرق واعمار المدن الايراني، يزور على راس وفقد باكستان، لحضور الاجتماع الحادي والعشرين للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين والذي بدا اعماله اليوم الاربعاء.

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