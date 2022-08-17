اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، على استعداد ايران لتنفيذ الاتفاق حول الايرانيين المعتقلين في امريكا، على وجه العجالة.

وقال "كنعاني" اليوم الاربعاء في معرض رده على سؤال الصحافيين بهذا الشأن : اننا على استعداد للعمل، من خلال تنفيذ هذا الاتفاق، على ان يعود المواطنيون الايرانيون الابرياء الى احضان عوائلهم فورا.

كما علّق على المزاعم المطروحة من قبل وزير الخارجية الامريكي وايضا "ممثل الولايات المتحدة المختص بالشان الايراني" حول قضية السجناء.

وقال كنعاني في هذا الخصوص : لطالما أكدت ايران وعبر قنوات مختلفة استعدادها للسير بجدية في قضية تبادل السجناء مع أمريكا، وذلك بشكل منفصل عن المفاوضات النووية.

واكد المتحدث باسم الخارجية على استعداد طهران لتنفيذ الاتفاق الحالي والافراج فورا عن الايرانيين الابرياء الذين اعتقلوا في امريكا على خلفية اتهامات واهية ومزاعم بشأن انتهاك الحظر الامريكي الظالم وغير القانوني، وتوفير ظروف عودتهم الى احضان ذويهم.

وخلص كنعاني الى القول : نحن نستغرب أن واشنطن تقوم بدعاية سلبية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية بدلا من الانخراط عمليا في قضية تبادل السجناء الايرانيين المعتقلين لاسباب واهية وازالة العراقيل من هذا المسار.

endNewsMessage1