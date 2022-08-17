اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف، مقترحات إيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي بانها مهنية ومنطقية للغاية، وقال موسكو تلقت ضمانات بمواصلة التعاون النووي مع إيران.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" قال أوليانوف فيما يتعلق بقضية تحقيقات الضمان من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية في إيران: يبدو أن هذه القضايا قد تم حلها.

واضاف: لدينا حل جيد تحت تصرفنا تم الوصول عليه بالتعاون مع الدول الأوروبية الثلاث (المانيا وفرنسا وبريطانيا) وروسيا ودول أخرى.

وتابع أوليانوف: رغم العقوبات المفروضة على روسيا، تلقت موسكو ضمانات بمواصلة التعاون النووي مع إيران.

وأكد هذا الدبلوماسي الروسي الكبير: نحن راضون.. لقد تلقينا ضمانًا.

وقال أوليانوف: آمل أن تتفاعل واشنطن بشكل إيجابي ، وإذا حدث ذلك ، فمن المرجح أن نعقد اجتماعًا لوزراء اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

وبشأن رد إيران على الاتحاد الأوروبي ، قال: أؤكد أن المقترحات مهنية ومعقولة للغاية. الكرة الآن في ملعب أمريكا.

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