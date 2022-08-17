عتبر مستشار الوفد الايراني لمفاوضات فيينا محمد مرندي بان أحد أهداف التفاوض بشأن الاتفاق النووي هو رفع ثمن أي خروج أميركي من الاتفاق مستقبلا.

وقال مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي في تصريح لقناة "الجزيرة" إن أحد أهداف التفاوض بشأن الاتفاق النووي هو رفع قيمة ثمن أي خروج أميركي من الاتفاق مستقبلا.

وشدد على أن ضرورة وجود ثمن لأي انسحاب أميركي هدفه تحصين الاتفاق، وهذا في صالح الجميع.

وأضاف أن من أوجه رفع الثمن هو الضمانات النووية الذاتية وأخرى اقتصادية وسياسية وحقوقية، موضحا أن الضمان الاقتصادي يعني تحصين الشركات الأجنبية وحمايتها من العقوبات الأميركية.

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