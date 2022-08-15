صرح نائب وزير الدفاع الايراني العميد مهدي فرحي أن العراق له مكانة خاصة من بين دول الجوار بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية كدولة صديقة وشقيقة، محذرا من ان بعض الدول تسعى لتخريب العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين.

التقى رئيس جامعة الدفاع الوطني العراقية الفريق الركن سعد مزهر محسن العلاق، اليوم الاثنين بطهران ، نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية العميد مهدي فرحي.

في بداية اللقاء، اشاد العميدفرحي بجميع شهداء محاربة إرهابيي "داعش" التكفيريين، وخاصة البطلين الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، وقال: بالتأكيد من بين دول الجوار، فإن العراق الشقيق والصديق له مكانة خاصة لدى الجمهورية الإسلامية الايرانية التي تؤكد دائمًا على تطوير وتعميق العلاقات مع العراق.

واوضح أن استشهاد سليماني والمهندس بجانب بعضهما البعض يحمل رسائل مهمة، مضيفا: أن هذين البطلين كانا بجانب بعضهما البعض حتى لحظة الاستشهاد، واختلط دماء قادة وجنود البلدين ايران والعراق في اطار الهدف المشترك المتمثل في تعزيز العلاقات بين البلدين، وأظهر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أمن العراق أمنها واستقرارها.

واشار نائب وزير الدفاع الايراني الى أن اميركا وبعض الأنظمة والدول المتحالفة معها، تحاول تخريب العلاقات الإيرانية العراقية، وقال: ينبغي على دول المنطقة أن تتوخى اليقظة ازاء الخسائر الناجمة عن الوجود والتدخلات الأجنبية وخاصة الأميركية في المنطقة.

واردف يقول: : يعتبر الكيان الصهيوني والإرهاب كأحد أدوات نظام الهيمنة من خلال تبرير وجوده في المنطقة ومحاولة اكتساب الشرعية عاملاً لبث الخلافات بين دول المنطقة وإضعاف وتآكل قدرات الأمة الإسلامية.

ولفت العميد فرحي الى أن تطوير التعاون والتفاهم بين البلدين العراق وإيران يعد عاملا مهما في احباط مؤامرات أعداء البلدين، وقال: التعامل والتواصل بين البلدين في مختلف المجالات الدفاعية وخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا والمعرفة يجب تقويتها وتطويرها.

وبين العميد فرحي، أن وزارة الدفاع الإيرانية تعمل على تصميم وانتاج المعدات التي تحتاجها القوات المسلحة بالاعتماد على القدرات المحلية، مضيفا: ان الجمهورية الإسلامية الايرانية لديها دعم بحثي وأكاديمي لإنتاج منتجات دفاعية، ونحن مستعدون لأي شكل من اشكال التعاون مع العراق في هذا المجال.

من جانبه أعرب رئيس جامعة الدفاع الوطني العراقية الفريق الركن سعد مزهر محسن العلاق في هذا اللقاء، عن تعازيه بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، مشيدا بالشهيدين اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وأكد ان دماء شهداء البلدين في محاربة داعش والإرهاب كانت مختلطة وصارت عاملاً من عوامل الترابط والصداقة بين ايران والعراق.

واشار العلاق الى زيارته لجامعة مالك الاشتر التابعة لوزارة الدفاع وجامعة الدفاع الوطني العليا، وقال: إن تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات مدعاة للفخر.

واوضح رئيس جامعة الدفاع الوطني العراقية أن إقامة العلاقة بين المؤسسات العسكرية يجب أن يقوم على أساس تطوير التعاملات بين المؤسسات التعليمية، مؤكدا على تعزيز وتطوير العلاقات بين القوات المسلحة للبلدين في مجال البحوث والعلوم.

endNewsMessage1