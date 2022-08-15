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خانه | سياسة

قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" ان الجانب الأمريكي وافق شفهيا على اقتراحين لإيران وسنرسل مقترحاتنا النهائية بحلول الساعة 12:00 الليلة حسب التوقيت المحلي.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع الصحفيين بمناسبة يوم الصحفي: إن قرار النظام استند إلى حقيقة أن مفاوضات فيينا لم تؤثر على حياة الشعب ، لذلك لم نرغب في تقديم أجندة عاطفية للبلاد ، أردنا إظهار المفاوضات الحقيقية للشعب.

واضاف وزير الخارجية: "في القضايا الوطنية كل الاراء متساوية ، واليسار واليمين يبحثان عن المصالح الوطنية ، وهذا خلق قوة لنا على طاولة المفاوضات، وهذا يرجع إلى تثقيف وسائل الاعلام."

واكد أمير عبد اللهيان عن فريق التفاوض: إن خطة العمل الشاملة المشتركة هي نتيجة شهور من الجهود التي بذلها زملاؤنا في وزارة الخارجية ، والتي يمكن أن تكون لها أيضًا إشكاليات أساسية كوثيقة. لكن ما يهمنا هو التحقق ويجب القيام به.

وأضاف وزير الخارجية: قد تكون هناك مشاكل في المفاوضات ، لذا فإن الاتفاق الذي يتم التوصل إليه هو نتيجة مفاوضات سبع دول وكلها لديها قضايا ومحادثات.

وتابع: قرار البلاد أنه إذا تم تحديد خطوطنا الحمراء ، فلا مشكلة لدينا في التوصل إلى اتفاق. أحد أسباب التأخير هو أننا لا نريد تجاوز الخطوط الحمراء.

وأضاف أمير عبد اللهيان: أمريكا تريد فقط حل مشاكلها في المفاوضات ولا نريد عقد اتفاق ثم نقول إن خطوطنا الحمراء لم تحترم. يجب أن يحدثتطور إيجابي في حياة الشعب.

وتابع: إذا قبلت آرائنا فنحن مستعدون لتلخيص الاتفاق وإعلانه في اجتماع وزراء الخارجية.

واكد أمير عبد اللهيان: على الجانب الأمريكي أن يتحلى بالمرونة لما يعانيه من مشاكل داخلية ، فقد جاء دوره. في مفاوضات فيينا ، وافق الجانب الأمريكي على مقترحات إيران إلى حد نسبي في مسألتين شفويتين ، يجب تحويلهما إلى نص ، وإبداء المرونة في موضوع واحد. الأيام القادمة أيام مهمة.

وقال وزير الخارجية: لم نؤجل المناقشة الاقتصادية، لكننا نناقش ثلاث قضايا مع الأمريكيين على وجه الخصوص وسنعرض آرائنا في الأيام القليلة المقبلة".

 

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في على الأمريكي الجانب وافق

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