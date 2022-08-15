اعتبر رئيس الجمهورية "ابراهيم رئيسي"، ان سيادة الشعب تشكل التوجه الرئيسي لحكومته، ومؤکدا : ان السيادة الشعبية والترکيز علی العدالة باعتبارهما التوجه الرئيسي للحكومة اليوم، بحاجة الى شرح دقيق يتم من خلاله توعية المجتمع باهمية دور الشعب في قطاعات الاقتصاد والثقافة والسياسة وسائر الاصعدة.

واشار رئيسي في تصريحه الاحد خلال اجتماع الحكومة إلى تسمية يوم 14 آب / أغسطس بيوم المقاومة الإسلامية في التقويم الرسمي للبلاد، وتمسكًا بالمفهوم النبيل والسامي للمقاومة وقال ان التجربة التاريخية علمتنا ان شعوب العالم في كل مكان تختار طريق المقاومة والصمود في مواجهة الهيمنة والاستكبار وقد نجحت عبر ذلك في تحقيق الكرامة والاستقلال.

واعتبر رئيس الجمهورية خطاب المقاومة بانه الاسلوب الوحيد المؤثر لمعالجة قضايا العالم الإسلامي وخاصة قضية فلسطين، واذ حيا ذكرى قادة المقاومة العظماء الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد الحاج حسين همداني قال: إن الشعب الايراني وكل احرار المنطقة والعالم ممتنون لشجاعة وجهاد قادة المقاومة ومقاتليها.

وفي جانب آخر من كلمته، اعتبر رئيسي "الشعبية" بانها الطابع الرئيسي للحكومة الثالثة عشرة ، وقال: إن الشعبية والتركيز على العدالة باعتبارها الخطاب الرئيسي للحكومة يحتاج إلى تبيين دقيق ويجب أن يعرف المجتمع ما تعنيه الشعبية في الاقتصاد والسياسة والثقافة وغيرها من المجالات والمكونات الوظيفية التي تحملها.

وشدد على توظيف طاقات المؤسسات غير الحكومية في إدارة البلاد ، وأضاف : اليوم فان العديد من المنظمات والمؤسسات والشخصيات الموثوقة من قبل الشعب الناشطين في مختلف المجالات الاجتماعية على استعداد لمساعدة الحكومة ، و لا ينبغي الاستهانة بقدراتهم وطاقاتهم لتحسين الخدمات لأفراد المجتمع .

كما أشار رئيسي إلى فرق العمل الطوعية والتعبئة الشعبية كمرجعية في المجتمع يمكن أن تكون فاعلة في مختلف المشاهد وتزيل عبئًا كبيرًا عن كاهل الحكومة والمسؤولين.

ودعا إلى التواصل المستمر مع الشعب ، واستخدام القدرات الإعلامية في الدولة والمعلومات الدقيقة والكاملة للشعب كخطوات مكملة لسياسات وإجراءات الحكومة ، وقال: في الوقت الذي يسعى فيها الأعداء والمعادون بمساعدة وسائل الإعلام والأخبار الكاذبة للايحاء بعدم كفاءة الجمهورية الاسلامية فان تجاهل الرأي العام أو الانفعال في هذا المجال يعد خطأ لا يغتفر. يجب على جميع المؤسسات إقامة اتصال فعال مع الشعب ونقل وتعريف إنجازاتها باستمرار إلى اسماعهم.

واشار رئيسي الى تقدم الدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا ، وتحسن المستوى العلمي لجامعات الدولة وزيادة الدعم للشركات المعرفية في هذه الحكومة ، وقال: ان تبيان نجاحات الحكومة في مثل هذه المجالات يعد مصدر أمل للشعب ودافع للمزيد من الخدمة من قبل المسؤولين.

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