أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان على ضرورة تعزيز العلاقات بين طهران وبيروت أكثر من أي وقت مضى.

لم تتغير سياسية الجمهورية الاسلامية الايرانية القائمة على الانفتاح على الجميع وضمن هذه الرؤية بدء السفير الايراني السيد مجتبى أماني عمله في الجمهورية اللبنانية.جدول أعمال السفير الجديد يقوم على مفهوم فتح قنوات التواصل مع كافة الجهات السياسية بهدف مساعدة لبنان على تجاوز محنته الحالية ودعم الاستقرار اللبناني.

وفي هذا الصدد زار وفد من اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية والعمل البلدي في حزب الله (بيروت) سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان لتقديم المباركة للسفير الإيراني الجديد السيد مجتبى أماني الذي وصل إلى بيروت في 29 تموز الماضي.

وأثنى السفير أمام الوفد على العلاقات الإيجابية بين لبنان وإيران، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين أكثر من أي وقت مضى.

وشكر رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام، الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لم تتأخر في احتضان الشعب اللبناني والوقوف إلى جانبه في كافة الظروف الصعبة.

endNewsMessage1