قال وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، مخاطبا ساسة البيت الابيض، لابد ان نذكّر البيت الابيض أنه لن يحقق أي نتيجة من استخدام لغة التهديد تجاه إيران والإيرانيين.

وفي تغريدة له على تويتر، كتب حسين امير عبداللهيان ليل امس: لابد من تذكير البيت الابيض، انه لن يحقق أي نتيجة من استخدام لغة التهديد تجاه إيران والإيرانيين.

وأضاف أمير عبداللهيان: ان إسقاطات البيت الابيض، لن ترفع مسؤوليته إزاء ارتكاب العديد من الجرائم الارهابية ضد أرواح آلاف الاشخاص من الشعب الايراني والمنطقة.

وكان وزير الخارجية الايراني، قد أشار في محادثات هاتفية مع نظيره التركي مولود تشاووش اوغلو، إلى مفاوضات فيينا الأخيرة لإلغاء الحظر عن إيران، وقال: لقد نقلنا رسالتنا إلى أميركا عبر الأوروبيين، معربا عن امله بأن يتحلى الجانب الأميركي بالنظرة الواقعية والعملية وأن يتقبل مطالب الجمهورية الاسلامية الايرانية الحقة والقانونية، ليوفر الأرضية للاتفاق حول النص النهائي.

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