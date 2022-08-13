التقى نائب وزير الخارجية القطري للشؤون الاقليمية محمد الخليفي نظيره الإيراني علي باقري في طهران وبحث معه آخر المستجدات الاقليمية والدولية.

وأعلن نائب وزير الخارجية القطري ،محمد الخليفي، على صفحته على تويتر، السبت، أنه التقى نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري في طهران.

وقال انه خلال هذا الاجتماع بحث وتبادل الآراء مع باقري حول "آخر التطورات الإقليمية والدولية ، لا سيما التطورات المتعلقة بمحادثات عودة اطراف الاتفاق النووي لتعهداتهم.

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