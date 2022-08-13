شرعت إيران في عملية بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في البلاد بقدرة 300 ميغاواط في منطقة رفسنجان الاقتصادية الخاصة التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق ايران.

وافادت العلاقات العامة بمنطقة رفسنجان الاقتصادية الخاصة عن بدء مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بهذه المدينة بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات النحاسية الايرانية وممثلي اهالي رفسنجان وأنار في مجلس الشورى الإسلامي.

وقال علي فهيمي، مدير شؤون إنشاء محطات الطاقة التابعة لمجمع سرجشمة للنحاس في رفسنجان: سيتم بناء محطة الطاقة الشمسية هذه تماشيًا مع التزام الشركة الوطنية للصناعات النحاسية الإيرانية ومجمع سرجشمة للنحاس بقضية المسؤوليات الاجتماعية وحماية البيئة.

واضاف: سيتم بناء هذه المحطة على مرحلتين، المرحلة الأولى ستصل إلى 25 ميغاواط والمرحلة الإضافية ستصل إلى 300 ميغاواط.

وأشار فهيمي إلى أنه من المتوقع أن تكون هذه المحطة قادرة على الانطلاق والربط بالشبكة الوطنية خلال 18 إلى 24 شهرًا من وقت اختيار مقاول محطة الكهرباء.

واوضح أن قيمة المشروع تزيد عن 120 مليون يورو ، وقال: إن المساحة المتوقعة لكل ميغاواط هي من 1 إلى 1.5 هكتار من الأرض ، اي بإجمالي 450 هكتارا لهذا المشروع.

وأشار فهيمي أيضًا إلى أنه حتى الآن لم تكن لدينا محطة للطاقة المتجددة والشمسية على هذا النطاق ، وقال: ستكون هذه المحطة أكبر محطة للطاقة الشمسية في البلاد والمنطقة في المستقبل.

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